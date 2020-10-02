Kemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı - Son Dakika

Kemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı

Kemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında yapıldı.

Kemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, System.String[]

Kemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantı öncesi, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun Kemer halkına kazandırdığı Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkında yeniden yapılacak düzenlemelerle ilgili projenin sunumu yapıldı. Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, meclis üyeleri Ahmet Can, Semih Özdemir ve Ferhan Fidan katılmadı.

Proje kapsamında, parkın içerisine havuz, 3 adet restoran, oturma alanları, yürüyüş yolu, spor alanları ve çocuk oyun grupları, estetik açıdan kentsel mobilyaların yapılacağı ve havuzlarda su dansları ile su gösterilerinin yapılacağı bildirildi.

Söz konusu proje hakkında konuşan meclis üyeleri, projeyi çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda, saat kulesinin yan taraflarına yeni oturma alanlarının yapılmasıyla ilgili de bir sunum gerçekleştirildi.

Başkan Topaloğlu, Eylül meclisinde Gaziantep'te 24-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Teknofest Fuarında 500 proje arasında 100 üzerinde 96 puan alarak üçüncü sırada girmeye hak kazanan Göynük Fen Lisesi'nin meclis tarafından ödüllendirilmesi ile ilgili meclis üyelerine kısa bir bilgi verdi.

Gaziantep'te yapılan Teknofest Fuarı'nda yarışmaya giren Göynük Fen Lisesinin 33 takım arasından 6. olduğunu belirterek, kendilerini tebrik etti.

"Tasarruf olmazsa yatırım olmaz"

Başkan Topaloğlu, Atatürk Parkında çalışmaların hızla devam ettiğini ifade ettiği konuşmasında, şunlara yer verdi:

"Kuzdere mahallesindeki kapalı pazar yerinde çalışmalarda sona gelindi. Kamera kayıt sistemlerinin kurulması bekleniyor. Geçen dönemin 18 ayına göre bizim dönemimizdeki 18 ayda toplam 10 milyon 152 bin 840 lira tasarruf sağladık. Tasarruf olmazsa yatırım da olmaz. Pandemiye rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz."

Toplantıda, 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi konuları oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilerek, 20 Ekim Salı günü ara meclis yapılması kararlaştırıldı.

Kuzdere Mahallesinde Perşembe günleri kurulan semt pazarının Kuzdere Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi 515/4 parseldeki inşaatı devam eden ve bir aya kadar tamamlanması öngörülen pazar yerine taşınması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi ile Antalya Akvaryum İşletmeciliği İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Olympos Teleferik arasında yapılmakta olan protokollerin yenilenmesi için belediye başkanına yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, meclise üç önerge sunuldu. Kemer Emniyet Müdürlüğü binasının yeniden yapılacak olmasından dolayı Kemer Belediyesi Göynük Hizmet Binasına taşınması konusu Eylül ayında oy birliği ile kabul edilmişti. Konu ile ilgili olarak söz konusu binanın 5 yıl tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Bir diğer önergede ise Kemer belediyesine ait taşınmazlardan alınan ecrimisil alınması konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Sanat sokağında bulunan el sanatları dükkanlarından pandemi nedeniyle kira alınmaması oy çokluğu ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısı 3 Kasım Salı saat 14.00'da yapılması kararlaştırıldı. - ANTALYA

Kemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı
Kemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı

Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi, Kemer, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kemer Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı - Son Dakika

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