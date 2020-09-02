Kemer Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kemer Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, Teknofest Fuarında 500 proje arasında 100 üzerinde 96 puan alarak, üçüncü sırada girmeye hak kazanan Göynük Fen Lisesi'ne 12 bin TL destek verilmesi kararlaştırıldı.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, meclis üyesi Hakan Tuncer il dışında olmasından dolayı katılmadı. Toplantı öncesi, Başkan Topaloğlu'nun eğitime kazandırdığı Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezinde görev yapan öğretmenler meclis üyelerine tanıtıldı.

Gündem maddelerine geçmeden önce Kuzdere kapalı pazar yeri, Atatürk Parkı'ndaki başlayan şantiye çalışmaları, belediye ana bina girişinde yapılan düzenleme çalışmaları ve Kemer Sanayi Sitesi yanındaki alana beton ve taş fabrikasının taşınması ile ilgili sunum yapıldı.

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğünün Belediye Göynük Hizmet Binası tahsis talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Belediye Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezine Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Asım Yıldırım'ın kurucu temsilci olarak görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı sonrası meclise verilen önergeler değerlendirildi. Gaziantep'te 24-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Teknofest Fuarında 500 proje arasında 100 üzerinde 96 puan alarak üçüncü sırada girmeye hak kazanan Göynük Fen Lisesi'nin meclis tarafından ödüllendirilmesi konusu görüşüldü.

Mecliste oy birliği ile Göynük Fen Lisesi'ne 12 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı. - ANTALYA