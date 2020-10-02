Kemer Belediyesi'nden Çamyuva'da üst yapı çalışması - Son Dakika

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamyuva Mahallesi İstiklal Caddesi'nde üst yapı çalışmalarını sürdürdü.

Yıllardır yapılamayan cadde üzerinde çevre düzenlemesi, yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları yapan belediye ekipleri, Kemer halkına yeni bir hizmet kazandırmak için gün sayıyor. Çamyuva mahallesinde yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Topaloğlu'na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Fen İşleri Müdürü Baki Yalın ve Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle sorumlusu Özgür Şahin de eşlik etti. İstiklal Caddesi'nde şu anda devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

"Hizmet yapmaya devam ediyoruz"

Yol kaplama çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "İstiklal Caddesindeki yaklaşık 19 metre genişliğinde ve 1 kilometre uzunluğunda yol yapım çalışması devam ediyor. Daha önce alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladık. Hizmet yapmaya devam ediyoruz. Başka söz söylemeye gerek yok. Önceki dönemle kıyasladığımızda yaptığımız işler ortada. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin." dedi. - ANTALYA