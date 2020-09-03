Kemer Belediyesi'nden yol çalışmaları - Son Dakika

Kemer Belediyesi, yeni yol yapım ve onarım çalışmalarını Göynük Mahallesi'nde sürdürdü.

Göreve geldiği günden bu yana yıllardır yapılmayan yolları tek tek yapmak ve onarmak için kolları sıvayan Başkan Topaloğlu ve ekibi, Göynük Mahallesi'nde yeni yollar açarak halkın kullanımına sunmaya devam ediyor.

Göynük Mahallesi 3093 Sokakta Topaloğlu'nun talimatıyla başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 metre genişliğindeki ve 100 metre uzunluğundaki yolda kaldırım yapım işlerini de tamamlayarak en kısa sürede halkın kullanımına açmayı planlıyor.

"En iyisi olsun"

'Olacaksa en iyisi olsun' düşüncesini her zaman yaşatmayı amaçlayan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, "İşimizi severek yapıyoruz. Halkımız bize güvendi ve bu güveni boşa çıkamayacağız. İlçemizdeki her mahallemize büyük önem veriyoruz. Yıllardır açılmayan ve tamiri yapılmayan bozuk yolları yapmaya devam ediyoruz. Halkımıza yaptığımız hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bizi izlemeye devam edin." diye konuştu. - ANTALYA