Kemer Belediyesi sağlık hizmetlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemer Belediyesi sağlık hizmetlerine devam ediyor - Son Dakika

Kemer Belediyesi sağlık hizmetlerine devam ediyor

6 saat önce

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer'de bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor.

Kemer Belediyesi sağlık hizmetlerine devam ediyor, System.String[]

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer'de bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor.


Sağlık ekipleri, evde sağlık hizmetleri kapsamında yaşlı ve periyodik kontrolleri olan vatandaşlara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Belediye ekipleri, çalışmaları kapsamında bir hafta boyunca 48 kişiyi ambulansla Antalya'daki çeşitli hastanelere götürdü. 3 kişiye hasta yatağı veren sağlık ekipleri, 9 kişiye de evinde sağlık hizmeti yaptı. Ekipler öte yandan, ilçemizdeki hastanelerde tedavi gören hastalara da ziyarette bulunarak ihtiyaçlarını tespit etti. - ANTALYA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kemer Belediyesi, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gönderilen yardım kargolarından ücret almayacak
İntihar eden kadının üzerinden "Canımdan bezdim" notu çıktı Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:44:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemer Belediyesi sağlık hizmetlerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]