Kemer Belediyesi sağlık hizmetlerine devam ediyor - Son Dakika

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Kemer Belediyesi sağlık hizmetlerine devam ediyor
6 saat önce
Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer'de bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer'de bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor.
Sağlık ekipleri, evde sağlık hizmetleri kapsamında yaşlı ve periyodik kontrolleri olan vatandaşlara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Belediye ekipleri, çalışmaları kapsamında bir hafta boyunca 48 kişiyi ambulansla Antalya'daki çeşitli hastanelere götürdü. 3 kişiye hasta yatağı veren sağlık ekipleri, 9 kişiye de evinde sağlık hizmeti yaptı. Ekipler öte yandan, ilçemizdeki hastanelerde tedavi gören hastalara da ziyarette bulunarak ihtiyaçlarını tespit etti. - ANTALYA
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