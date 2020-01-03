Kemer Belediyesi tarihinde ilk kez Yatırım Teşvik Belgesi aldı - Son Dakika

Kemer Belediyesi, Fen İşleri Müdürü Baki Yalın'ın üstün gayretleriyle tarihinde ilk defa yatırım teşvik belgesi aldı.



Birim müdürü Baki Yalın'ın katkılarıyla Kemer Belediyesi'ne ait makine ve teçhizat alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) istinasından faydalanmak üzere yatırım teşvik belgesi alındı. Söz konusu teşvik belgesi 2019'un Kasım ayına ait yatırım teşvik belgeleri, Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2019 tarihli 5. mükerrer gazetesinde, Kemer Belediyesi 89. sırada yayımlandı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "Kemer Belediyesi tarihinde ilk defa yatırım teşvik belgesi almıştır. Bu önemli belgenin alınmasına büyük emekleri olan Fen İşleri Müdürü Baki Yalın'ı kutluyorum. Belediye olarak tüm ekibimizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İnşallah daha çok çalışarak daha güzel işler başaracağız. Hunlar daha başlangıç. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu. - ANTALYA