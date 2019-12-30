Kemer Belediyesinden hastalara yardım eli - Son Dakika

Kemer Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.



Belediye ekipleri, ilçede yaşayan bakıma muhtaç ve hasta yatağı ihtiyacı olan 2 vatandaşa hasta yatağı, 1 vatandaşa da tekerlekli sandalye temini sağladı. Beldibi'nden Çıralı'ya kadar zor durumdaki tüm vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam eden belediye ekipleri, kırsaldaki en uzak mahallelere kadar ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, yaşamlarını kolaylaştırmak için tekerlekli sandalye ve hasta yatağı yardımında bulunmaya devam edeceklerini bildirdi. Ekipler, öte yandan, bir haftalık çalışmaları kapsamında 55 vatandaşa hastane aracı hizmeti vererek, 11 vatandaşın da ambulansla hastanelere sevkini sağladı. - ANTALYA