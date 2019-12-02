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Kemer Belediyesinden sağlıklı taşımacılık

7 saat önce

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşların tedavileri için Antalya ve Kemer'deki çeşitli hastanelere sevkini sağlıyor.

Kemer Belediyesinden sağlıklı taşımacılık, System.String[]

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşların tedavileri için Antalya ve Kemer'deki çeşitli hastanelere sevkini sağlıyor.


Belediye ekipleri, belediye sağlık işleri müdürlüğüne bağlı hastane servis aracı ile 61 kişiyi çeşitli hastanelere götürdü.


Yatağa bağımlı 6 hastayı Antalya'daki çeşitli hastanelere kontrol ve tedavi amaçlı götüren ekipler, 8 hastayı da hasta nakil ambulansı ile Kemer Devlet Hastanesi'ne sevk etti.


Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemer'de yaşayan tüm halkımıza sağlık anlamında her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Her şeyin başı sağlık olduğu için halkımızın sağlığını da düşünmek zorundayız. Belediye olarak yaşlı, yatağa bağımlı ve hasta olan vatandaşlarımızı kontrollerini yaptırabilmeleri için ve tedavilerini tamamlayabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı hasta nakil aracı ve ambulansı ile Antalya ve Kemer'deki hastanelere taşıyoruz. İnsana hizmet yapmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar kimseyi ayrıştırmadan ve kırmadan insan odaklı hizmet yapıyoruz. Halkımızın daha sağlıklı bir yaşam için kazanmaları için de belediye olarak desteğimiz devam edecek." diye konuştu. - ANTALYA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kemer Belediyesi, Antalya, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
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