Kemer Country'de golf şöleni

Kemer Golf and Country Club Kadınlar Kaptanı didem aras, "Erdoğan Bey'in adına olan bir turnuvada oynamak ve buraya çok emek vermiş olması hepimizi mutlu ediyor. Burası çok güzel bir kulüp" dedi. Kulüp üyesi Can Gürdenli ise "Turnuva şu anda çok kalabalık gözüküyor. Bazen topa vuracak yer bulamıyoruz, bu anlamda da turnuvada yer almak önemli bir şey" dedi. Milli Takım oyuncusu Berke Özyiğit junior'lara yer verilmesinin önemli olduğunu belirterek, " Türkiye'de golfe yeterince önem gösterilmiyor. Bu turnuva golfe destek veriyor" 11 yaşındaki kulüp üyesi demir Bayram da heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok önemli ve anma için çok güzel bir turnuva" dedi. Cemiyet, iş ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı turnuva yarın 17.00'deki ödül töreniyle son bulacak.



TURNUVAYA 55 YETİŞKiN KATILDI



Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nda dün 55 yetişkin sahaya çıktı. Turnuva bugün de yapılacak mücadelelerle devam edecek ve yarınki ödül töreniyle sona erecek