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Kemer'de 14 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

Kemer'de 14 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

14.12.2021 09:42
Kemer'de 14 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 14 ayrı suç kaydı olan ve 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 14 ayrı suç kaydı olan ve 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Kemer İlçesi, Beldibi Mahallesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında 14 adet suç kaydı bulunan ve bu suçlardan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.T. isimli şahıs, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

Kemer'de 14 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kemer'de 14 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemer'de 14 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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