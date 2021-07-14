Kemer'de 3 boyutlu yaya geçitleri - Son Dakika

Antalya 'nın Kemer ilçesinde 'Yayalar Kırmızı çizgimizdir' projesi kapsamında trafikte, yayalara farkındalık çekmek amacı ile 3 boyutlu 'yaya geçitleri' yapıldı. Yaya yolları, 3 boyutlu olmasından dolayı araç kullanıcıları ve yayaların dikkatini çekti.

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