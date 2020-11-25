Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor - Son Dakika

Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor

25.11.2020 09:04
Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistlerle yöre halkı, yaklaşık 30 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde Torosların zirvesinde kar keyfi yaşarken, sahilde ise 24 derece sıcaklıkta denizin keyfini çıkartıyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistlerle yöre halkı, yaklaşık 30 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde Torosların zirvesinde kar keyfi yaşarken, sahilde ise 24 derece sıcaklıkta denizin keyfini çıkartıyor.

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Kemer'de yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge halkı, dünyada ender rastlanan bir güzelliği yaşıyor. Sahilde denize girip güneşlenenler, kısa süreli otomobil yolculuğu ve ardından teleferikle çıkılan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar keyfi yaşayabiliyor. Kemer'de 24 derece hava sıcaklığında denize girebilmek ve Torosların zirvesinde kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar içerisinde 3 derecelik havada dolaşabilmek yaklaşık 30 dakikalık bir zaman dilimine sığdırılabiliyor.

'İKİ MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ'İlçede sıcak havada denize giren bankacı Mehmet Hamdi Duru (30), "Kemer'de iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Tahtalı'da kar varken, biz Ayışığı'nda denize girebiliyoruz. Öyle güzel bir olanak oluyor. Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde de denize giriyor insanlar. Ben yazı ve kışı böyle değerlendirirken, kısıtlamalar da varken özellikle spora verdim kendimi. Olanaklar o bakımdan çok iyi. Saklıkent'e gidiyoruz arkadaşlarla. Yavaş yavaş oradan da kar haberi aldık. Deniz suyu sıcaklığı normal. Nisan ayındaki sıcaklıklar gibi. Denizde yüzmek daha keyifli. Dışarısı daha soğuk ama deniz hala sıcak ve keyifli. Tahtalı'ya çıkmadım daha. Kar benim oturduğum yerden gözüküyor. Tepede kar manzarası oradan da buraya denize girmeye geliyorum ve güzel oluyor" dedi.'PLAJDAN SONRA YARIM SAATTE KAR KEYFİNİ YAŞIYORLAR'

Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkılabilen Olympos Teleferik'in Operasyon Müdürü Fatih Koyuncu da "İki gün önce Tahtalı Dağı'na yaklaşık 10- 15 santimlik kar yağışı gerçekleşti. Şu anda gördüğünüz üzere hava hala kapalı. Kar yağışı devam ediyor. Karın şiddetli bir şekilde yağmasını ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte 1,5- 2 metre kar yağışı eşliğinde misafirlerimizi ağırlayabilelim. Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kasım ayında kar yağışı başlar nisan sonuna kadar devam eder. Bu kış bir ilk yapacağız ve küçük bir projemiz var. Karı kullanarak kar pisti oluşturmayı düşünüyoruz ki çocuklu ailelerimiz burada, tesisimizde ayrıca eğlenebilsin. Yarın itibarıyla hava güneşli olacak. Bu şu anlama geliyor, Antalya için geçerli bu sadece iki mevsimi bir arada yaşayacağız. Kıyı şeridinde, sahilde insanlar denize girerken yarım saat sonra zirveye çıkıp Tahtalı Dağı'nda karın keyfini çıkarabiliyorlar" diye konuştu.


Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor
Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor
Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor
Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor
Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor
Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor
Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor
Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor
Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor

Tahtalı Dağı, Antalya, Kemer, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu
Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı         
09:04
Takım otobüsünde istediği yere oturamayan Emmanuel Dennis kadro dışı kaldı Takım otobüsünde istediği yere oturamayan Emmanuel Dennis kadro dışı kaldı         
08:42
Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı         
08:19
MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu         
07:30
Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu         
00:52
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi         
00:09
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var         
19:06
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 09:11:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemer'de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei