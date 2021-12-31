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Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti - Son Dakika

Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti

31.12.2021 10:41
Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti

ANTALYA'da doğal güzelliğe sahip koylarıyla Akdeniz'de mavi tura çıkan tatilcilerin uğrak yeri olan Kemer'de, bu yıl 539 yat marinaya demirlendi.

ANTALYA'da doğal güzelliğe sahip koylarıyla Akdeniz'de mavi tura çıkan tatilcilerin uğrak yeri olan Kemer'de, bu yıl 539 yat marinaya demirlendi. İzole tatil geçirmeyi tercih edenlerin ilgi duyduğu özel yat turu, günübirlik tekne turları ve dalış için marinaya 345 bin turist geldi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kemer'de bu yıl koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle yat turizmi hareketliliği yaşandı. Salgın sürecinde izole tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan yatlarla mavi turun önemli adreslerinden Kemer'de bu yıl 539 yat demirlendi. 350 yat kapasiteli marinada demir atan yatların 3'te 1'ini yurt dışından gelen tatilciler oluşturdu.

MAVİ TUR, DALIŞ, EĞLENCEYatlarıyla demir atan turistlerin yanı sıra kente tatile gelenler de günübirlik turlarda mavi suların keyfini çıkardı. Marinadaki teknelerle tura katılanlar, Kemer'in koylarını gezme fırsatı elde ederken, dalış etkinlikleriyle de su altı güzelliklerini keşfetti.345 BİN TURİST AĞIRLANDIÖzel yat ve teknelerin yanı sıra dalış ve günübirlik turların ilçedeki başlangıç noktası olan marinada, bu yıl 345 bin turist ağırlandı. Marinada yatta konaklayan tatilcilerin yanı sıra dalış, günübirlik ve mavi turlarda ziyaretçiler, Akdeniz'in güzelliklerini görme fırsatı buldu. 2019'da 375 bin turistin ağırlandığı marinada, bu yıl ziyaretçi sayısıyla pandemi öncesi günlerdeki hareketlilik yaşandı.2022 HEDEFİ, 400 BİN TURİSTKış aylarında teknelerin bakım ve onarım çalışmasının yapıldığı marinada özel mavi tur, dalış turları ve günübirlik gezilere devam ediliyor. Liman Hizmetleri Müdürü Mert Tokaç, 2022'de 400 bin ziyaretçi sayısına ulaşıp, marinada 1 yılda en fazla turist ağırlama rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti
Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti
Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti
Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti
Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti
Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti
Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti
Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti
Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti
Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti
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Türkiye, Akdeniz, turist, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti - Son Dakika
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