Kemer'de alevler tekrar yükseldi: Gece görüşlü helikopterler devrede - Son Dakika
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Kemer'de alevler tekrar yükseldi: Gece görüşlü helikopterler devrede

26.07.2023 00:40

Kemer ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınında, hava desteğinin sonlanmasının ardından tekrar alevler yükseldi. Bölgeye sevk edilen gece görüşlü 5 helikopter, alevleri söndürmek için yoğun mesai harcıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün akşam başlayan orman yangını 26. saatinde de devam ediyor. Bir noktada tekrar alevlenen yangına gece görüş özelliği taşıyan 5 helikopter yoğun müdahalede bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde süren yangın hariç diğer bölgelerdeki tüm yangınların kontrol altına alındığı söyledi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kemer ilçesinde dün akşam sat 21.08'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde kontrol altına alınmak üzere olan yangın, öğle saatlerine doğru rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Bin 50'nin üzerinde personelin karadan müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazözle destek verildi.

DAR KANYONA SIKIŞTIRDILAR

Öğle saatlerinden sonra ise hava müdahalesi yoğunlaştı. Yangına yakın kısımdaki denizden su alan helikopter ve uçaklar, yangın bölgesine sortiler düzenleyerek su bıraktı. Geniş alana yayılan yangın, yoğun hava söndürme çalışmaları neticesinde dar bir kanyona sıkıştı. Bölgedeki vatandaşlar ve turistler de söndürme çalışmalarını ilgiyle takip etti, çoğunluğu o anları cep telefonuyla kaydetti.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE

Akşam saatlerinde diğer hava güçlerinin söndürme çalışmasını sonlandırmasıyla, kanyon kısmı tekrar alevlendi. Gece görüş özelliği taşıyan 5 helikopter, yoğun sortiler düzenleyerek alevleri bir yandan yayılmasını önlemeye bir yandan da söndürmeye çalışıyor. Denizden su alan helikopterler, kısa sürede ulaştıkları alana yoğun müdahalede bulunuyor. Bölgede ekiplerin karadan da çalışması sürüyor.

BİR TEK KEMER SÖNDÜRÜLEMEDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde süren yangın hariç diğer bölgelerdeki tüm yangınların kontrol altına alındığı söylemişti.

Kaynak: İHA
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