KEMER'DE ATSO EĞİTİM VE SANAT MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika

"Bakireyim diye yalvarsam da tecavüz etti" diyen genç kız, ünlü şarkıcıdan şikayetçi oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde yaptırılan ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Kemer Belediyesinin yer tahsisi ile Yeni Mahalle'de 345 ada 2 parseldeki bin 11 metrekarelik alana yapılan ATSO Eğitim ve Sanat Merkezinde, müzik, koro, halk oyunları, dil kursları, kültürel ve sanatsal etkinler yapılabilecek. ATSO'nun 140'ncı kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende merkezin açılışı yapıldı.

Törende Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ATSO Sanat ve Eğitim Merkezinin yapımında emeği geçen Kemer Belediyesi meclis üyeleri ve ATSO Başkanı Davut Çetin'e teşekkür etti. Başkan Topaloğlu, "Sanat ve eğitim merkezimizi ATSO yaptı. Bundan sonra tüm işler bizde. Bu bina Kemer halkına hizmet verecek" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin ise yer tahsisini sağlayan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'na teşekkür etti. Sanat ve eğitim merkezinin Kemer'in kültürü, sanatı ve turizmine büyük katkı sağlayacağını anlatan Çetin, Kemer'in 2019'da 2,5 milyon turist ağırlayan bir ilçe olduğuna dikkati çekti. Çetin, "Kemer'in önemi bizim için çok büyük. Kemer bizim gurur kaynağımızdır. Yapmış olduğumuz sanat ve eğitim merkezi sosyal sorumluluk projesidir. Bu tip projeleri yapmaya devam edeceğiz. Kültür ve sanatı turizme entegre edersek turizm sektörünü geliştirmiş oluruz. Kemer'e böyle biz hizmet verdiğimiz için gurur duyuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan protokolle, ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi, Kemer Belediyesi'ne devredildi. Devir işlemlerinin ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Topaloğlu, ATSO Başkanı Çetin ve protokol üyeleri, merkezi gezerek bilgi aldı. Merkezde, Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Şefi Furkan Üstündağ, konser verdi.

Açılış töreni, halk oyunları gösterilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.