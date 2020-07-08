Kemer'de 'Bir turist de sen getir' kampanyası - Son Dakika

Kemer'de 'Bir turist de sen getir' kampanyası

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Toplantıda, Kemer'de 'Bir turist de sen getir' kampanyası başlatacaklarını aktaran Topaloğlu, "Ünlü endurocu İngiliz Graham Jarvis Kemer'e 5 günlüğüne tatile geliyor. Burada bir de film çektirecekmiş. Kendisi zaten dünyaca ünlü birisi. Kendisini en iyi şekilde ağırlayacağız ve Kemer'in güvenilir bir tatil merkezi olduğunu da kanıtlayacağız" dedi.

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Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin ve yönetim kurulu üyesi Cevdet Başkan, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Kemer Esnafları ve Turizmciler Derneği (KESDER) Başkanı Abdullah Çilengir, Ulaştırma Hizmetleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Tıraş, Kemer İşadamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kemer Temsilcisi Mustafa Çetinkaya katıldı.

Toplantıda, Kemer turizmi, esnafların sıkıntıları, esnafın sorunlarının çözüm yolları, turist potansiyeli gibi ana başlıklarda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Başkan Necati Topaloğlu, pandemi sürecinde Kemer'in de çok etkilendiğini ancak bu işin içinden başarıyla çıktıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, "Bu zorlu süreçte belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. El dezenfektanları, eldiven maske dağıtımlarını yaptık. Kemer Devlet Hastanesi'ne çadır kurduk ve gelen vatandaşlar ilk önce tedbir amaçlı burada tedavi edildi. Herkes üzerine düşeni yaparsa bu dönemi hep beraber aşarız" dedi.

Topaloğlu, Kemer'deki mağazaların yüzde 80'i turiste yönelik olduğu için en çok zararı görenler arasında Kemer'in yer aldığını aktararak, hükümetin yayınladığı genelgeye istinaden pandemi sürecinde kapalı kalan iş yerlerinden kira alınmayacağını hatırlatarak, paket servis yapanların da kiralarını 3 ay ötelediklerini kaydetti.

Turizmde kritik nokta Almanya

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ile görüştüklerine değinen Topaloğlu, turizmde yaşanan gelişmelerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Topaloğlu, Yağcı'nın turizm sektöründe olumlu gelişmelerin yaşandığını söylediğini anlatarak, "Erkan Yağcı, İngiltere'nin 15 Temmuz'da seyahat yasağını kaldıracağını söyledi. "Macaristan buna uyacak gibi duruyor. Şu anda gelen Ukrayna, Belarus, Moldova var ama bunlar bize yetmiyor" dedi. 15 Temmuz'dan sonra Almanya'nın bu konuyu gevşeteceğini düşünüyoruz. Almanya bu adımı atarsa birçok ülkenin onu takip edeceğini söyledi. Buna Rusya'da dahil. TÜROFED Başkanı Çorabatır ise kritik noktanın Almanya olduğunu söylüyor. Almanya bu adımı attığı zaman arkasından Macaristan, Slovakya, Çekya, Polonya gibi ülkelerin devam edeceğini söyledi. Bütün bunların olması dahilinde de turizm sezonunun Kasım ayının sonun kadar devam edeceğini aktardı" diye konuştu.

Graham Jarvis geliyor

Kemer'de 'Bir turist de sen getir' kampanyası başlatacaklarını aktaran Belediye Başkanı Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan insanları bulalım ve bölgemize tatile getirelim dediler. Biz de bununla ilgili bir çalışma başlattık. Belediyemiz meclis üyesi Semih Özdemir de bir çalışma yaptı ve sonuçlandı. Ünlü endurocu İngiliz Graham Jarvis Kemer'e 5 günlüğüne tatile geliyor. Burada bir de film çektirecekmiş. Kendisi zaten dünyaca ünlü birisi. Kendisini en iyi şekilde ağırlayacağız ve Kemer'in güvenilir bir tatil merkezi olduğunu da kanıtlayacağız." Esnaf ile ilgili de konuşan Topaloğlu, esnafın Kemer'in can damarı olduğunu ve pandemi sürecinde zor zamanlar geçirdiklerinin farkında olduklarını belirtti. Topaloğlu, belediye olarak esnafın her zaman yanında olduklarına vurgu yaparak, esnafın evlerine ekmek götürebilmeleri için turizmi hep beraber canlandırmak gerektiğini kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise yaşanan gelişmelerle ilgili fikirlerini beyan ettiler ve ortak bir noktada karar kılınması gerektiğinin altını çizdiler. - ANTALYA

Necati Topaloğlu, turist, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kemer'de 'Bir turist de sen getir' kampanyası - Son Dakika Ekonomi
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