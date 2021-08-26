Kemer'de dalgıçların deniz dibi temizliği için girdiği noktadan atık çıkmaması sevindirdi - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yapılan temizlik çalışmasında su altında çöp ve atığa rastlanmaması yerli ve yabancı turistleri mutlu etti.

Kemer Belediyesi ve Suda Arama ve Kurtarma Derneği'nin (SKUT) iş birliğiyle Mustafa Ertuğrul Parkı sahilinin halk plajı kısmında dalgıçların da katılımıyla deniz dibi temizliği çalışması yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren su altı temizliğinde denizden çok az sayıda plastik şişe ve poşet çıktı. Kemer sahillerinin ve deniz dibinin temiz olması etkinliğe katılanlarca alkışlanarak kutlandı.

Temizlik çalışması sırasında sahilde denize giren yerli ve yabancı misafirler de telefonlarıyla yapılan çalışmayı görüntülemeye çalıştı.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, gazetecilere, ilçedeki sahillerde rutin olarak deniz dibi temizliği yapıldığını belirtti.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacında olduklarını ifade eden Gül, "Çocuklarımıza temiz bir çevre ve temiz bir deniz bırakmak istiyorsak çöplerimizi çöp kutusuna atmamız gerekiyor. Su altı temizliğinde fazla bir çöp çıkmadı. Kemer sahillerinin ve denizin ne kadar temiz olduğunu gördük. Biraz daha dikkatli olursak her şey çok daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

Gül, su altı temizliği yapan dalgıçlara ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.