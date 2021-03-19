ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu

19.03.2021 15:52

Kemer'de denizde erkek cesedi bulunduAntalya'nın Kemer ilçesi açıklarında, erkek cesedi bulundu.

Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında, erkek cesedi bulundu. Cesedin, 11 Mart tarihinden bu yana kayıp olan Ramazan Özkan'a (34) ait olabileceği değerlendiriliyor. Kemer İlçesi Kocaburun mevki ile Kiriş Mahallesi'nin 500 metre civarında tekne ile gezen vatandaşlar, saat 13.00 sıralarında denizde erkek cesedi olduğunu görünce İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığını aradı. Komutanlığa bağlı ekipler olay yerine giderek cesedi denizden çıkartıp, G- Marina'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Denizde bulunan cesedin, 11 Mart tarihinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Özkan'ın yakınlarının teşhis için çağrılması bekleniyor.

ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu

Ramazan Özkan, Hisarcık, Kemer, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var
Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti         
16:57
Bilim insanları araştırdı: Korona en çok öğle saatlerinde ortaya çıkıyor Bilim insanları araştırdı: Korona en çok öğle saatlerinde ortaya çıkıyor         
16:34
Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı         
16:33
Folyoya sarılı çuval içinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu Folyoya sarılı çuval içinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
16:01
Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı         
15:51
İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi         
15:37
Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı         
15:15
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 17:14:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei