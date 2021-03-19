ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu

Kemer'de denizde erkek cesedi bulunduAntalya'nın Kemer ilçesi açıklarında, erkek cesedi bulundu.

Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında, erkek cesedi bulundu. Cesedin, 11 Mart tarihinden bu yana kayıp olan Ramazan Özkan'a (34) ait olabileceği değerlendiriliyor. Kemer İlçesi Kocaburun mevki ile Kiriş Mahallesi'nin 500 metre civarında tekne ile gezen vatandaşlar, saat 13.00 sıralarında denizde erkek cesedi olduğunu görünce İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığını aradı. Komutanlığa bağlı ekipler olay yerine giderek cesedi denizden çıkartıp, G- Marina'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Denizde bulunan cesedin, 11 Mart tarihinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Özkan'ın yakınlarının teşhis için çağrılması bekleniyor.

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