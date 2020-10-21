DHA YURY BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Kemer'de denizde hortum oluştu
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde oluşan ve birkaç dakika süren hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kemer ilçesi Çıralı mevkisinde etkili olan sağanakla birlikte saat 11.30 sıralarında denizde hortum oluştu. Sahilin yaklaşık 1 kilometre açığında görülen hortumu, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Birkaç dakika süren hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.
- Kaynak: DHA
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