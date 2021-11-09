KEMER'DE EMNİYET KEMERİ KONTROLÜ - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma trafik timleri 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında emniyet kemeri denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' adlı proje kapsamında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Beldibi mahallesi D-400 karayolundaki uygulama noktasında denetim yaptı. Sürücülerin emniyet kemeri kullanımını kontrol eden jandarma projenin tanıtımını yaptı. Denetimde sürücülere emniyet kemeri kullanmanın kazalarda riski yüzde 60 azalttığı belirtildi.