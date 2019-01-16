Kemer'de Fırtına Ağaçları Devirdi, Mezar Taşlarını Yerinden Söktü
51 dakika önce
Kemer'de fırtına ağaçları devirdi, mezar taşlarını yerinden söktüANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli rüzgar, mezarlıkta bulunan iki çam ağacını devirdi, devrilen ağaçların kökleri de mezar taşlarını yerinden oynattı.
Kemer
'de fırtına ağaçları devirdi, mezar taşlarını yerinden söktü
ANTALYA - Antalya
'nın Kemer ilçesinde şiddetli rüzgar, mezarlıkta bulunan iki çam ağacını devirdi, devrilen ağaçların kökleri de mezar taşlarını yerinden oynattı. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü fırtınada mahallede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı.
Kuzdere Mahallesi'ndeki Tekke Mezarlığı'nda bulunan iki adet asırlık çam ağacı, akşam üstü 17.00 sıralarında esen şiddetli rüzgar sebebiyle büyük bir gürültüyle devrildi. Ağaçlardan biri caddenin karşı tarafındaki elektrik tellerin üzerine düşerek kopardı. Bahçeye devrilen diğer elektrik direği de civardaki bazı konutlara giden elektrik tellerini kopardı. Devrilen çamlar telefon direklerinin de devrilmesine neden olurken, devrilen ağaçların kökleri de bazı mezar taşlarını yerinden oynamasına neden oldu.
Ağaçlar, Kemer Belediyesi
ekipleri tarafından parçalara ayrılarak temizlendi. Bölgeye uzun süre elektrik verilemezken, bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:39 Kaynak: İHA
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı
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