Son Dakika Haberleri: Kemer'de Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü

Kemer'de Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü

2 saat önce

Kemer'de fırtına ağaçları kökünden söktü Fırtına sebebiyle reklam tabelaları savruldu, bina giydirmeleri söküldü, ağaçlar devrildiANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde gece boyu süren yağışla birlikte zaman zaman etkili olan fırtına ilçede zarara yol açtı.

Kemer'de fırtına ağaçları kökünden söktü
Fırtına sebebiyle reklam tabelaları savruldu, bina giydirmeleri söküldü, ağaçlar devrildi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde gece boyu süren yağışla birlikte zaman zaman etkili olan fırtına ilçede zarara yol açtı. Kökünden sökülen ağaçlar yollara ve araçların üzerine devrilirken reklam brandası asılı aydınlatma direkleri, tabelalar devrildi, bina giydirmeleri yerle bir oldu, şişme bot dahil birçok eşya yola savruldu. Can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.
3 araçın üzerine ağaç devrildi
İlçenin Kuzdere, Aslanbucak, Yeni ve Merkez mahallelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları yüzünden 3 aracın üzerine ağaç devrildi. Kuzdere, Aslanbucak, Merkez ve Yeni Mahalle'de çok sayıda ağaç fırtına yüzünden kökünden sökülürken bazı ağaçlar kırıldı. İlçedeki trafik tabelaları, aydınlatma direkleri fırtına yüzünden yola devrilirken kimse yaralanmadı.
Kemer Hükümet Konağı önünde bulunan bir kavak ağacı da yola devrilerek trafiğin aksamasına neden oldu. Binada bulunan Adliye, Kaymakamlık gibi kurumlarda çalışanlar servislerinden indiklerinde devrilen ağacı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Binanın giydirmesi yerle bir oldu
Kemer Merkez Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın cephesinde bulunan giydirme malzemesi de fırtına sebebiyle yerinden koparak caddeye savruldu.
Kemer Devlet Hastanesi bahçesine de 2 ağaç devrildi. Acil servis girişindeki yola devrilen ağaç yana çekilerek trafik sağılanırken, binanın poliklinik ve yataklı servis tarafındaki otoparka da yaklaşık 20 metrelik bir ağaç devrildi. İlçede fırtına yüzünden yaralanma ve can kaybı olmazken devrilen ağaç, direk ve tabelalar Belediye, İtfaiye ve ASAT ekiplerinin çalışmalarıyla kaldırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

Antalya, Kemer, 3. Sayfa
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