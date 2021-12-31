Kemer'de fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları - Son Dakika

Antalya Kemer Belediye Başkan Vekili İsmail Aka ile Başkan yardımcısı Emin Gül, fırtına ve yağış sonrası bölgede incelemede bulundular.

Şiddetli yağış ve fırtına sonrası ilçe genelinde meydana gelen hasar tespit çalışmalarına katılan Başkan Vekili Aka ve Başkan Yardımcısı Gül, belediye personeli ve bölge halkından bilgi aldı. Aka ve Gül, METEM Lisesi'nin tuvaletlerinin uçan çatısını, lise yakınındaki dağ kenarında meydana gelen heyelan alanını ve Kuzdere Mahallesindeki Ağva Deresi'nde incelemede bulundu. Belediye ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı hasar tespit çalışması sonrası en kısa sürede zarar gören bölge ve vatandaşlarla ilgili çalışma yapılacağı belirtildi.

"Anında müdahale etmeye çalıştık"

Kemer Belediye Başkan Vekili Aka, yaptığı açıklamada, "Çok şükür bölgemizde büyük bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Sel ve su baskınlarının yaşanabileceği bazı alanlarımız vardı. Önceden aldığımız tedbirler sayesinde büyük olumsuzluklar yaşanmadı. Fakat az da olsa meydana gelen zararlara ekip arkadaşlarımızla anında müdahale etmeye çalıştık" dedi.

"Hasar çalışması yapılacak"

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ise "Kırmızı kod uyarısından sonra hemen istişare toplantısı yaptık. Gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Belediye ekiplerimiz sürekli sahada devriye gezdi. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza yetişmeye çalıştık. Çok şükür büyük bir olayla karşılaşmadık. Belediye olarak halkımızın yanında olmaya çalıştık. Fırtına ve yağıştan etkilenen bazı yerler var. Oralarda da hasar tespit çalışması yapacağız ve belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - ANTALYA