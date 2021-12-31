Üye Girişi
Kemer'de fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları - Son Dakika

Kemer'de fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları

31.12.2021 15:14
Kemer'de fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları

Antalya Kemer Belediye Başkan Vekili İsmail Aka ile Başkan yardımcısı Emin Gül, fırtına ve yağış sonrası bölgede incelemede bulundular.

Antalya Kemer Belediye Başkan Vekili İsmail Aka ile Başkan yardımcısı Emin Gül, fırtına ve yağış sonrası bölgede incelemede bulundular.

Şiddetli yağış ve fırtına sonrası ilçe genelinde meydana gelen hasar tespit çalışmalarına katılan Başkan Vekili Aka ve Başkan Yardımcısı Gül, belediye personeli ve bölge halkından bilgi aldı. Aka ve Gül, METEM Lisesi'nin tuvaletlerinin uçan çatısını, lise yakınındaki dağ kenarında meydana gelen heyelan alanını ve Kuzdere Mahallesindeki Ağva Deresi'nde incelemede bulundu. Belediye ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı hasar tespit çalışması sonrası en kısa sürede zarar gören bölge ve vatandaşlarla ilgili çalışma yapılacağı belirtildi.

"Anında müdahale etmeye çalıştık"

Kemer Belediye Başkan Vekili Aka, yaptığı açıklamada, "Çok şükür bölgemizde büyük bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Sel ve su baskınlarının yaşanabileceği bazı alanlarımız vardı. Önceden aldığımız tedbirler sayesinde büyük olumsuzluklar yaşanmadı. Fakat az da olsa meydana gelen zararlara ekip arkadaşlarımızla anında müdahale etmeye çalıştık" dedi.

"Hasar çalışması yapılacak"

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ise "Kırmızı kod uyarısından sonra hemen istişare toplantısı yaptık. Gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Belediye ekiplerimiz sürekli sahada devriye gezdi. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza yetişmeye çalıştık. Çok şükür büyük bir olayla karşılaşmadık. Belediye olarak halkımızın yanında olmaya çalıştık. Fırtına ve yağıştan etkilenen bazı yerler var. Oralarda da hasar tespit çalışması yapacağız ve belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kemer'de fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları
Kemer'de fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları
Kemer'de fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları
Kemer'de fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları

YORUMLAR
500

Emin Gül, Fırtına, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kemer'de fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları - Son Dakika


Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!         
17:11
Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme! Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!         
17:00
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:19:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kemer'de fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement