Kemer'de golf rüzgârı esti

MESA Golf Cup Turnuvası, dün yapılan müsabakalarla sona erdi. 250 sporcunun, 18 delikli golf sahasıyla uluslararası standartlara sahip Kemer Country
Golf Kulübü'ndeki heyecanlı mücadelesine gayrimenkul sektörünün köklü markası MESA sponsorluğunda yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Nihat Özdemir
ile yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop
'un katıldığı turnuvada Mesa'nın 50 yıllık kalite ve deneyiminin yansıması olan Mesa Bodrum
Demirbükü ve Mesa Orman projelerinin detayları paylaşıldı. Önemli organizasyonda Ladie's Gross'ta Hyun Young Shim, Men's Gross'ta Selçuk Çetin
, Ladies Longest Drive'da Esin Başkaya, Men's Longest Drive'da ise Sung Jin Lee birinciliği kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra Ali Nuri
Türker, Erhan Kamışlı
ve Serhat Soysal da Mesa Golf Cup'ta mücadele etti.