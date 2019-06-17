Son Dakika Haberleri: Kemer'de golf rüzgârı esti
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Kemer'de golf rüzgârı esti

31 dakika önce

MESA Golf Cup Turnuvası, dün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Kemer'de golf rüzgârı esti, System.String[]
MESA Golf Cup Turnuvası, dün yapılan müsabakalarla sona erdi. 250 sporcunun, 18 delikli golf sahasıyla uluslararası standartlara sahip Kemer Country Golf Kulübü'ndeki heyecanlı mücadelesine gayrimenkul sektörünün köklü markası MESA sponsorluğunda yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'un katıldığı turnuvada Mesa'nın 50 yıllık kalite ve deneyiminin yansıması olan Mesa Bodrum Demirbükü ve Mesa Orman projelerinin detayları paylaşıldı. Önemli organizasyonda Ladie's Gross'ta Hyun Young Shim, Men's Gross'ta Selçuk Çetin, Ladies Longest Drive'da Esin Başkaya, Men's Longest Drive'da ise Sung Jin Lee birinciliği kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra Ali Nuri Türker, Erhan Kamışlı ve Serhat Soysal da Mesa Golf Cup'ta mücadele etti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:43 
Kemer Country, Güncel
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