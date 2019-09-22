Kemer'de her yıl 100 bin kişi dalış yapıyor

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra sualtını görmek isteyen 100 binin üstünde turist dalış yapıyor. Dalış merkezlerinin yöneticileri, tanıtımın daha iyi yapılması durumunda kısa sürede bu rakamın artacağını söylüyor.

Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve doğal güzelliğiyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Kemer, Akdeniz'in derinliklerine gizlenmiş güzellikleriyle de ilgi çekiyor. İlçeye gelen yerli ve yabancı tatilciler, dalış merkezleri aracılığıyla 19 noktada dalış yapabiliyor. 25 dalış merkezinin bulunduğu ilçede, yılda 100 binden fazla kişi, sualtını keşfe çıkıyor. Özellikle Rus turistler sualtında fotoğraflar ve videolar çektirerek, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

'EN ÇOK RUS TURİSTLER TERCİH EDİYOR'

Kemer'de dalış merkezi işletmecisi Ali Sivrikaya, özellikle bölgeyi Rus turistlerin tercih ettiğini söyledi. Sivrikaya, "Yaklaşık 20- 25 yıldır Kemer'de aktif biçimde dalış yapmaktayım. Kemerimiz tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sualtı güzellikleriyle de ön planda. Gelip görenler bunun farkına varmakta. Yalnız bu işle ilgili tanıtımda çok ciddi eksikliklerimizin olduğunu da düşünmekteyim" dedi.

'DALIŞ TURİZMİNİN TEK EKSİĞİ TANITIM'

Kemer'in 'Küçük Moskova' olarak anıldığını ve ilçeye Rusya'dan çok sayıda turist geldiğini aktaran Ali Sivrikaya, "Turistlere sualtı güzelliklerimizi anlatıyoruz. Ondan sonra ikna edip daldırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tanıtımda ciddi eksiklik olduğunu düşünüyorum. Evet, Kemer birçok fuarda tanıtılmakta. Kışın bu fuarlarda tanıtılıyor, ama bizler sualtının temsilcileri olarak bu tanıtımda yerimizi almamız gerektiğini düşünüyorum. Kaynağında tanıtım yapmamız çok önemli. Kemer bölgemizde 25 dalış merkezi, sezonda günlük ortalama 500 dalış yaptırıyoruz. Bu sezonda 100 bini geçmekte. Dolayısıyla ciddi bir dalış aktivitesi söz konusu. Tanıtımda önemli yerimiz var. Bunun daha da altını çizip kaynağında tanıtım yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'SUALTINI YETERİNCE TANITAMIYORUZ'

Sualtı fotoğrafçısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı 3 yıldız dalış eğitmeni Adnan Büyük, "1990'dan beri Kemer'de yaşıyorum. Kemer güzel bir yer aslında. Batı Torosların yüce dağlarının yer aldığı, yemyeşil ormanların ve masmavi denizin olduğu bir yer. Antik çağda da burada bir sürü insan yaşamış. Antik limanlar var, şehirler var. Yani buraya geldiği zaman insan her şeyi bulabiliyor. Doğayı tanıtıyoruz ama suyun altını yeterince tanıtmıyoruz. Onun için sualtında fotoğraflar çekiyoruz, bununla ilgili kitaplar yapıyoruz" dedi.

'19 DALIŞ NOKTASI VAR'

Kemer'in sualtı canlıları açısından çok güzel olduğuna işaret eden Adnan Büyük, şöyle konuştu:

"Nesli tükenmekte olan Akdeniz foku olsun, caretta caretta ve yeşil kaplumbağaları burada görebilme imkanımız var. Tabi bunları nasıl görebiliriz, yanlarına giderek değil de yani fazla rahatsız etmeden göreceğiz. Suyun altındaki balıklar olsun, yeni gelen canlılar olsun. Bazılarını pek sevmiyoruz, zararlı buluyoruz. Aslan balığı gibi bazı canlıları, ama bazı canlılar da suyun altındaki faunayı renklendiriyor. Kemer bu yönden çok güzel bir nokta. Kemer merkezde 7, Üçadalar'da 12 olmak üzere 19 dalış noktası var. Bu dalış noktaları sıfırdan başlayandan tutun da usta dalgıçların istediği nitelikleri karşılayabilecek dalış noktaları. Ben bile senelerdir dalıyorum, bazı dalış noktalarına indiğimde çok zevk alıyorum. Sıkılmıyorum ve baya bir canlı görüyorum. Tabii biz de bunları önce fotoğraflıyoruz ve buraların güzelliğini göstermek için yaymaya çalışıyoruz."