Kemer'de Hortum Sebebiyle Devrilen Çam Ağaçları Karayolunu Trafiğe Kapattı
2 saat önce
Antalya-Kumluca karayolu Kemer ilçesi Dedeler mevkinde çıkan hortum sebebiyle devrilen çam ağaçları karayolunu trafiğe kapattı.
Antalya- Kumluca
karayolu Kemer
ilçesi Dedeler mevkinde çıkan hortum sebebiyle devrilen çam ağaçları karayolunu trafiğe kapattı. Temizlenen yolda trafik tek şeritten veriliyor.
Saat 15.00 sıralarında oluşan hortum, Antalya Kumluca D-400 karayolu dedeler mevkiinde de etkili oldu. Hortumun etkisiyle yolun kenarında bulunan çam ağaçları kırılarak ve yerlerinden sökülerek karayoluna devrildi. Şans eseri yaralanmanın ve kazanın yaşanmadığı olayda yola devrilen ağaçlar sebebiyle trafik kısa süreli olarak çift yönlü araç geçişine kapatıldı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Antalya-Kumluca yönüne trafik tek şeritten verilirken, çalışmalar tamamlandığında her iki şeridin de trafiğe açılacağı bildirildi. Antalya Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik aldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:51 Kaynak: İHA
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