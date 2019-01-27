Kemer'de Hortumun Dereye Düşürdüğü Araçta Kaybolan Buse Aranıyor

ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları takviye ekiplerin katılımıyla yeniden başladı. Kemer ilçesinde 24 Ocak Perşembe hortumun, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobili sürüklediği Ağva
Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları saat 09.30'da başladı. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando
Özel Asayiş Komutanlığı, Antalya
İl Jandarma Komutanlığı sualtı ekibi, Antalya Emniyet Müdürlüğü
Deniz Polis
Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya AFAD
ve Afyonkarahisar
AFAD ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı
dalgıçlarının da aralarında bulunduğu 186 kişi katıldı.
Jandarmaya ait iki arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı çalışmaları Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar
da takip ediyor.
Görüntü Dökümü
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Arama kurtarma çalışmaları detay Baba Ahmet
Acar detay
Ekipler detay
Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),