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Kemer'de ırmak temizliğine başlandı

1 saat önce

Bartın Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bartın Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Kemerköprü Mahallesi'nde ırmak temizleme çalışması yapılıyor.

Kemer'de ırmak temizliğine başlandı, System.String[]
Bartın Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bartın Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Kemerköprü Mahallesi'nde ırmak temizleme çalışması yapılıyor.

Bartın Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bartın Şube Müdürlüğü tarafından ortak araç ve ekipmanlar kullanılarak Kemerköprü altında biriken taş ve toprak temizleme çalışması yapılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, "Devlet su İşleri Müdürlüğü ve Bartın Belediyesi olarak aldığımız karar doğrultusunda Kemerköprü'nün altından geçen ırmak yatağında temizleme çalışması yapıyoruz. Kentimizin yoğun yağış aldığı dönemlerde yükselen ırmak suyu ile birlikte bölgede biriken taş ve toprak birikintileri, iş makineleri ve kamyon yardımı ile kaldırılıyor. Burada yaptığımız çalışma ile ırmak yatağını genişletmeyi ve suyun rahatlıkla akmasını sağlayacağız. Kısa zamanda çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Görevli personelimize işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri, Bartın, Güncel
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