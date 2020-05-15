Kemer'de kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'de kaçak yapılara izin vermiyor.

Kemer Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince kaçak inşa edilen yapıların yıkımına yeniden başladı. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ara verilen yıkımına yeniden başlayan belediye ekipleri, Çıralı'da kaçak yapılan bungalovları yıkıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta cerattaların yuvalama alanı olan, doğası ve sakinliği ile dünyanın en iyi plajları arasında da yer alan Çıralı'da 4 adet kaçak bungalovun yıkımına başlandı. Turizm sezonu öncesi kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in daha önce bir 'büfe cenneti' olduğunu, büfelerin olduğu bir yerde de kalitenin bulunmayacağını söyledi.

Başkan Topaloğlu, yasal süreç içerisinde hemen hemen bütün kaçak büfelerin kaldırıldığını ifade ederek, "Beldibi mahallesinden Çıralı'ya kadar 31 Aralık 2017'den sonra yapılan yapıların hepsini yıkmaya başladık. Korona virüs nedeniyle ara vermiştik ama tekrar başladık. Kemer'deki bütün kaçak yapıları bir bir tespit ediyoruz ve yıkıyoruz. Kemer'de kaçak yapılara asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen kaçak yapı yapmasınlar. Kaçak yapıların cezaları katbekat artırıldı. Ceza yeseniz bile kaçacak yer yok. Kaçak yapılar mutlaka yıkılacağı için kimse kaçak yapı yapmasın" diye konuştu. - ANTALYA