Son Dakika Haberleri: Kemer'de katı atık transfer merkezi kuruldu
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Kemer'de katı atık transfer merkezi kuruldu

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kemer ilçesinde katı atık transfer merkezi inşa edildiği bildirildi.

Kemer'de katı atık transfer merkezi kuruldu, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kemer ilçesinde katı atık transfer merkezi inşa edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle turizm bölgelerinde otellerin atıkları ve çöplerinin, bağlı bulundukları ilçe belediyesi tarafından toplanarak Büyükşehir Belediyesi çöp transfer merkezlerine taşındığı belirtildi.

Buradan da tırlarla Kepez'deki Kızıllı mahallesinde bulunan Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisine nakli gerçekleştirilen çöplerin ayrıştırıldığı kaydedildi.

Kemer'de 75. Yıl Atık Transfer Merkezi kurularak, çöplerin bertaraf ve geri dönüştürülmek üzere Kızıllı'ya getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı anda üç atık toplama aracının boşaltım yapabileceği şekilde dizayn edilen transfer merkezinde bekleme yapılmadan boşaltım işlemi gerçekleşiyor. Yaklaşık 11 tırla yaz aylarında günde 500 ton çöp Kızıllı Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisine transfer eliyor."

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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