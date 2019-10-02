Kemer'de konser veren timati'ye sahnede kızı eşlik etti
1 saat önce
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde konser veren ünlü Rus şarkıcı Timati'ye sahnede 5 yaşındaki kızı Alice eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:02 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde konser veren ünlü Rus şarkıcı Timati'ye sahnede 5 yaşındaki kızı Alice eşlik etti.
Rus şarkıcı Timati, Kemer'e bağlı Beldibi
Mahallesi'ndeki Rixos
Sungate Otel'de konser verdi. Timati'yi sahnede minik kızı Alice yalnız bırakmadı. Sahnede sevilen şarkılarını söyleyen Timati'ye kızı Alice de danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Timati'nin konseri için otel müşterileri alanı tamamen doldururken, özellikle Rusya
, Ukrayna
, Kazakistan
, Azerbaycan
ve Belarus
'tan gelen turistler cep telefonlarıyla konserden görüntü ve fotoğraf çekti.
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