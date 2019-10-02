Son Dakika Haberleri: Kemer'de konser veren timati'ye sahnede kızı eşlik etti
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Kemer'de konser veren timati'ye sahnede kızı eşlik etti

1 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde konser veren ünlü Rus şarkıcı Timati'ye sahnede 5 yaşındaki kızı Alice eşlik etti.

Kemer'de konser veren timati'ye sahnede kızı eşlik etti, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde konser veren ünlü Rus şarkıcı Timati'ye sahnede 5 yaşındaki kızı Alice eşlik etti.
Rus şarkıcı Timati, Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Timati'yi sahnede minik kızı Alice yalnız bırakmadı. Sahnede sevilen şarkılarını söyleyen Timati'ye kızı Alice de danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Timati'nin konseri için otel müşterileri alanı tamamen doldururken, özellikle Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan ve Belarus'tan gelen turistler cep telefonlarıyla konserden görüntü ve fotoğraf çekti.


Beldibi, Kemer, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:02 Kaynak: DHA
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