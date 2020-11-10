Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları

10.11.2020 13:11
Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları, System.String[]

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı ilçe genelinde tedbirleri almaya devam ediyor.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı ilçe genelinde tedbirleri almaya devam ediyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarının artmasıyla beraber alınan tedbirleri daha da güçlendiren belediye ekipleri, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediye ekipleri, Park ve yeşil alanlarda bulunan oturma grupları, spor aletleri, otobüs duraklarında, pazar alanlarında, resmi kurumlarda, yollar ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, "Koronavirüse karşı aldığımız tedbirlere ara vermeden devam ediyoruz. Belediye olarak ilçe genelinde tüm tedbirleri alıyoruz. Belediye ekiplerimiz, ana yollar ve sokaklarda arazözler ile yolları temizliyor. Pazar yerlerinde giriş ve çıkışlarında halkımıza maske dağıtıyoruz. El birliği ile bu işin üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımızdan ricam mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmaları." diye konuştu. - ANTALYA

Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları
Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları
Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları
Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları
Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları
Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları
Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları

Kemer Belediyesi, Koronavirüs, Pazar, Kemer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kemer'de korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları - Son Dakika


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