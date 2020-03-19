Kemer'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemer'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Kemer'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde koronavirüse karşı önlemler için kaymakamlık ve belediyenin aldığı kararlar doğrultusunda Kemer Belediyesi ekipleri bir yandan ilaçlama yaparken diğer yandan da dezenfektan dağıtımını sürdürdü.

Kemer'de koronavirüs önlemleri, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde koronavirüse karşı önlemler için kaymakamlık ve belediyenin aldığı kararlar doğrultusunda Kemer Belediyesi ekipleri bir yandan ilaçlama yaparken diğer yandan da dezenfektan dağıtımını sürdürdü.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Kemer'de, Kaymakam Murtaza Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatları doğrultusunda ilçe genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla geçen günlerde birçok işletme kapılarını kapatırken, kamu kurumları, camiler, okullar, jandarma, emniyet müdürlüğü gibi 38 noktada Kemer Belediyesi ekipleri ilaçlama yaptı, bir yandan da dezenfektan aparatı ve dezenfektan dağıtımını sürdürdü.

Geçen günlerde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun açıklamalarında yer alan 2 ton dezenfektan gün boyunca insanların çok fazla ziyaret ettiği resmi kurum ve kuruluşlar ile okul, cami, banka, güvenlik güçlerinin bulunduğu binalara, muhtarlıklar ve belediyeye ait tüm binalarda dağıtımlara başladı.

Kemer Belediye Başkan vekili Hasan Ali Acar, "Kemer Belediyesi olarak koronavirüs çıkar çıkmaz hemen tedbirlerimizi aldık. Hemen hemen ilk günden itibaren elimizde olan dezenfekte ilaçlarımızla resmi kurumlarımızı, camilerimizi, okullarımızı ilaçlamaya başladık. Arkasından tabii dezenfekte ilacının eksikliği çıktı bununla ilgili birimlerimiz irtibata geçti, 2 ton kadar yani 2 bin litre kadar sipariş verdik. İlk etapta 650 litre geldi. Bu 650 litreyi de öncelik tabii ki Devlet Hastanemiz çok önemliydi 100 litresini buraya, diğerlerini de bütün resmi kurumlara peyderpey dağıtıyoruz. Ciddi bir şekilde buna hem başkanımız hem de yetkili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok önem gösteriyorlar. Vatandaşımızdan ricamız şu bu virüsü dikkate alalım, evimizde kalalım. Ülkemize geçmiş olsun biz bu virüsü atlatacağız" dedi.


İçişleri Bakanlığı, Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:38 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı         
10:52
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:24:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemer'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]