Son Dakika Haberleri: Kemer'de Kuvvetli Fırtına ve Yağış Nedeniyle Oluşan Hasar Havadan Görüntülendi

Kemer'de Kuvvetli Fırtına ve Yağış Nedeniyle Oluşan Hasar Havadan Görüntülendi

3 saat önce

- Fırtına ve hortumun hasar verdiği Kemer Devlet Hastanesi ve ağaçlık alandaki hasarın havadan detay görüntüleri ANTALYA - Antalya'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle, Kemer ilçesi Devlet Hastanesi ve çevresinde oluşan hasar havadan görüntülendi.

- Fırtına ve hortumun hasar verdiği Kemer Devlet Hastanesi ve ağaçlık alandaki hasarın havadan detay görüntüleri ANTALYA - Antalya'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle, Kemer ilçesi Devlet Hastanesi ve çevresinde oluşan hasar havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Antalya, Devlet Hastanesi, Kemer, Güncel
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