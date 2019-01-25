Kemer'de Kuvvetli Fırtına ve Yağış Nedeniyle Oluşan Hasar Havadan Görüntülendi

- Fırtına ve hortumun hasar verdiği Kemer Devlet Hastanesi ve ağaçlık alandaki hasarın havadan detay görüntüleri ANTALYA - Antalya'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle, Kemer ilçesi Devlet Hastanesi ve çevresinde oluşan hasar havadan görüntülendi.

- Fırtına ve hortumun hasar verdiği Kemer Devlet Hastanesi ve ağaçlık alandaki hasarın havadan detay görüntüleri ANTALYA - Antalya'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle, Kemer ilçesi Devlet Hastanesi ve çevresinde oluşan hasar havadan görüntülendi.

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