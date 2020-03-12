Kemer'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemer'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi - Son Dakika

Kemer'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

11 dakika önce

Kemer'de, Göynük Fen Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Kemer'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi, System.String[]

Kemer'de, Göynük Fen Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan öğrencilere ödül verildi.


Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen programa Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Başsavcısı Veli Ecir, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında, Göynük Fen Lisesi Müdürü Ali Yıldırım günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.


Yıldırım, konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un "Yarabbi bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtma" sözü ile günün önemine vurgu yaptı. Programda, öğrencilerin hazırladığı şiirler ve kompozisyonların okunmasının ardından İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilere ödüllerini, Kemer Kaymakamı Dayanç, Başkan Topaloğlu ve Başsavcı Ecir verdi.


Öte yandan programda Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesinin anlatıldığı bir sinevizyon sunumu da yapıldı. Programa katılanlar daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Göynük, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı

Son Dakika Haberleri
12:58 Liseli araştırmacılara ödülleri verildi
12:58 Eski İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası
12:57 İmamoğlu açıkladı... İBB bazı etkinlik ve ziyaretleri iptal etti
12:56 Erciş'te evi yanan aileye kaymakamlık sahip çıktı - VAN
12:56 Keban'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 13:01:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemer'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]