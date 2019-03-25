Son Dakika Haberleri: Kemer'de Orman İçindeki Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Kemer'de Orman İçindeki Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

1 saat önce

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kemer'de Orman İçindeki Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanın yan tarafında bulunan çöplük alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri rutin kontrolleri sırasında bölgeden duman çıktığını fark etti. Jandarmanın itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için arazöz, itfaiye ve su tankerleriyle alevlere müdahaleye başladı. Uzun çalışmalar sonucu çöplükteki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, söndürülen bölümlerde soğutma çalışması yapıldı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:44 Kaynak: DHA

Jandarma, Antalya, Kemer, Güncel
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