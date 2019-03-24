Son Dakika Haberleri: Kemer'de Orman İçindeki Çöplükte Yangın Çıktı

Kemer'de Orman İçindeki Çöplükte Yangın Çıktı

2 dakika önce

– ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte yangın çıktı.

Kemer'de Orman İçindeki Çöplükte Yangın Çıktı, System.String[]
– ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangının ormana sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanın yan tarafından bulunan çöplük alanda saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri rutin kontrolleri sırasında bölgeden duman çıktığını fark etti. Jandarmanın itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için arazöz, itfaiye ve su tankerleriyle alevlere müdahaleye başladı. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 dönümlük alandaki yangının ormana sıçramaması için çalışılıyor.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:08 Kaynak: DHA

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