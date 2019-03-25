Son Dakika Haberleri: Kemer'de Orman İçindeki Çöplükte Yangın Çıktı (2)

Kemer'de Orman İçindeki Çöplükte Yangın Çıktı (2)

40 dakika önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Kemer'de Orman İçindeki Çöplükte Yangın Çıktı (2), System.String[]
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürerken, söndürülen bölümlerde ise soğutma çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri ise çevredeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Haber: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:21 Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya, Kemer, Güncel
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