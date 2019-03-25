Kemer'de Orman İçindeki Çöplükte Yangın Çıktı (2)
40 dakika önce
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Antalya
'nın Kemer
ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü
ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürerken, söndürülen bölümlerde ise soğutma çalışması yapıldı. Jandarma
ekipleri ise çevredeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Haber: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:21 Kaynak: DHA
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