Kemer'de orman yangını 35'inci saatinde devam ediyor! Arazi koşulları ekipleri zorluyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 35 saati aşkın devam eden orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Dar bir kanyona sıkıştırılan orman yangınında, gece görüşlü 5 helikopter sabaha kadar çalıştı. Havanın aydınlanmasıyla mücadele artarak devam ederken zorlu arazi koşulları karadan müdahale etmeyi zor kılıyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA TAM MÜCADELE BAŞLADI

Kemer ilçesinde 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.08'de başlayan orman yangını dar kısımdaki kanyonda devam ediyor. Dün havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadaki söndürme ekip sayısı arttı. Karadan binin üzerinde personel, arazöz, iş makinelerinin yanı sıra, havadan helikopter ve uçaklar sık aralıklarla sorti düzenleyip denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyor.

BİR TEK KEMER SÖNDÜRÜLEMEDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde süren yangın hariç diğer bölgelerdeki tüm yangınların kontrol altına alındığı söylemişti.