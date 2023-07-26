Kemer'de orman yangını 35'inci saatinde devam ediyor! Arazi koşulları ekipleri zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kemer'de orman yangını 35'inci saatinde devam ediyor! Arazi koşulları ekipleri zorluyor

26.07.2023 09:08

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını, 35'inci saatinde de devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerin çalıştığı bölgede havanın aydınlanmasıyla birlikte diğer helikopter ve uçaklar da çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Yangın, Kemer ilçesinde 24 Haziran Pazartesi akşamı başlamış olup dar kısımdaki kanyonda devam etmektedir. Karadan binin üzerinde personel, arazöz, iş makineleri ile havadan helikopter ve uçaklar yangın söndürme çalışmalarını sürdürmektedir.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 35 saati aşkın devam eden orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Dar bir kanyona sıkıştırılan orman yangınında, gece görüşlü 5 helikopter sabaha kadar çalıştı. Havanın aydınlanmasıyla mücadele artarak devam ederken zorlu arazi koşulları karadan müdahale etmeyi zor kılıyor.

Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA TAM MÜCADELE BAŞLADI

Kemer ilçesinde 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.08'de başlayan orman yangını dar kısımdaki kanyonda devam ediyor. Dün havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadaki söndürme ekip sayısı arttı. Karadan binin üzerinde personel, arazöz, iş makinelerinin yanı sıra, havadan helikopter ve uçaklar sık aralıklarla sorti düzenleyip denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyor.

Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor

BİR TEK KEMER SÖNDÜRÜLEMEDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde süren yangın hariç diğer bölgelerdeki tüm yangınların kontrol altına alındığı söylemişti.

Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor
Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor
Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor
Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor
Kemer yangını 35. saatinde! Sabahın ilk ışıklarıyla teyakkuza geçtiler, arazi koşulları ekipleri zorluyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de orman yangını 35'inci saatinde devam ediyor! Arazi koşulları ekipleri zorluyor - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Altın ve dolar için kritik gün! Fed'in faiz mesajı piyasaların yönünü belirleyecek
09:59 Altın ve dolar için kritik gün! Fed'in faiz mesajı piyasaların yönünü belirleyecek
09:29 Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki model Neelam Gill ile Fransa'da görüntülendi
09:25 Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi
09:27 İstanbul'da toplu taşımaya zam kapıda! İBB, yüzde 57'lik artış talebiyle masaya oturacak
09:23 İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor! İBB'den yüzde 57'lik artış talebi
09:17 Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerin içerisinde 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
09:15 Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerden 11 kilogram uyuşturucu çıktı
08:44 Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda yaşamını yitirdi
08:40 Sanatla ilmek ilmek işlenmiş bir asır ömür! Büyük usta Yılmaz Gruda'ya veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 10:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kemer'de orman yangını 35'inci saatinde devam ediyor! Arazi koşulları ekipleri zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement