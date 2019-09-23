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Kemer'de orman yangını

1 saat önce

Kemer'de orman yangını Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındıANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kemer'de orman yangını

Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nin Yayla Kuzdere mevkisi yakınlarındaki Cehennem Deresi vadisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgede ciple safari yapan turistlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri, 3 arazöz ve bir helikopter müdahale etti. Olay yerine hızlı ulaşan ekipler sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kemer'de orman yangını

İtfaiye, Antalya, Kemer, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
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