Kemer'de park ve bahçelere bakım çalışması - Son Dakika

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Belediye ekipleri, parklarda hasar gören kaydırak, salıncak, bank, spor aletleri, oyun grupları ve kırık olan pergoleleri yeni ile değiştiriyor. Ekipler, ilçe genelinde budamaya uygun ağaçların şekillendirilmesi işlerini de yapıyor. Mevsimlik çiçeklerin değişimi ve yeniden düzenleme çalışmalarını da gerçekleştiren belediye ekipleri, ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlere de daha güzel görünen bir Kemer sağlamaya çalışıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Belediye olarak sahada durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz, geleceğimizin teminatı çocukların daha güvenli ortamda oyun oynayıp vakit geçirmeleri için çalışıyor. Parklarda eskiyen ve kırılan malzemeleri onarıp yenileriyle değiştiriyor. Belediye olarak hizmetlerimizi aksatmadan yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - ANTALYA