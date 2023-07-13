Kemer'de Sahilde Görülen Balık Köpek Balığı Sanıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahilde görülen balık, denizde yüzenler tarafından köpek balığı sanılarak taşla uzaklaştırılmaya çalışıldı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve ülkemizde nadiren görünen, dünyanın en hızlı balığı olarak bilinen mavi yelken türü olduğunu söyledi.

TAŞLA UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından Kemer'de, kıyıya yaklaşan bir balık türü, denizde yüzenleri telaşlandırdı. Yüzgeçleri su yüzeyinde görülen hayvanı köpek balığı sanan sahildekiler, taşla uzaklaştırmaya çalıştı. Sosyal medyada görüntüler hızla yayılırken, kıyıya yanaşan hayvanın, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Mavi yelken balığı' olduğu anlaşıldı. Dron kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde de mavi yelken balığının bir süre sığ sularda yüzdüğü görüldü.

DÜNYANIN EN HIZLI DENİZ CANLISI "MAVİ YELKEN BALIĞI"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren mavi yelken balığının zararsız olduğunu, sahil bölgeleri ve sığ sularda nadir görülebildiğini belirterek, vatandaşları balığa zarar vermemeleri konusunda uyardı.

"MISIR'DAKİ KÖPEK BALIĞI VAKASINDAN SONRA BİR PANİK VAR"

Kıyı bölgelerinde görülebilen bu türün vatandaşlar tarafından köpek balığı sanıldığını, Kemer'deki Ayışığı Koyu'nda birkaç gün önce vatandaşların taşla uzaklaştırmaya çalıştığı balığın da mavi yelken balığı olduğunu anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle dedi: "Bu balık yaklaşık 2,5 metre boya ulaşabilen, kılıçbalığına benzeyen, genellikle sırt yüzgeci suyun dışında, kuyruk yüzgecinin üst lopu da suyun dışında yüzen balık türü. Bu balık kıyılarımızdaki sardalya ve istavrit gibi balıklarla besleniyor. Akdeniz'de çok nadir görülen bir balık. Kimseye zararı olmayan bir balık türü. Vatandaşlarımız bunu gördüğü zaman köpek balığına benzetiyor. Zaman zaman bu tür görüntüleri görüyoruz. Özellikle son zamanda, Mısır'daki köpek balığı vakasından sonra bir panik var. Dolayısıyla bu tür görüntüler vatandaşı paniğe sokuyor. Aslında korkmaya gerek yok, zararsız ve kendi halinde bir balık türü. Bizim kıyılarımızda da çok nadir görünen bir balık türü. Vatandaşlarımız Antalya Körfezi'nde rahatlıkla denize girsin, korkmasınlar, bir sıkıntı yok" dedi.