Kemer'de sahile ölü caretta caretta vurdu - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu.

Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'ndeki sahile denize girmek için gelenler, su yüzeyinde hareketsiz Caretta caretta türü deniz kaplumbağasını gördüler. Telef olan yaklaşık 1,5 metre boyundaki caretta caretta, dalgalarla birlikte bir süre sonra kıyıya vurdu.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği caretta caretta'nın neden öldüğü ise araştırılıyor. - ANTALYA