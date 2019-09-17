Kemer'de Sea To Sky Enduro heyecanı başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışı, 25-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Kemer'de bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışı için geri sayım başladı. 25-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışlara dünyanın dört bir yanından tanınmış enduro sporcuları katılacak. Şu ana kadar 250 enduro sporcusunun kayıt yaptırdığı yarışlar, Kındılçeşme sahilinde düzenlenen plaj etabıyla start alacak ve en zorlu etabı olan denizden 2 bin 365 metrede son bulacak. Tanınmış endurocular Graham Jarvis, Wade Young, Billy Bolt, Mario Roman, David Cyprian, Michel Bossi, Pol Tares, Alfredo Gomez, Teodor Kabakchiyev, Travis Tasdale de Sea To Sky yarışlarına katılacak.



"Bu yıl Sea To Sky'ın 10'uncu yılına geldik"



Yarışları düzenleyen Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, "Bu yıl Sea To Sky'ın 10. yılına geldik. Yarışımızda 10'uncu yılımıza özel biraz farklılıklar var. Yine 4 günlük bir yarışımız olacak. 25 Eylül Çarşamba günü Kındılçeşme plajında plaj etabı ile başlayacağız. 26 Eylül Perşembe günü orman yarışımız, 27 Eylül'de kanyon yarışımız ve 28 Eylül'de de Çamyuva sahilden başlayacak olan ve Tahtalı zirvesi olan 2365 metrede tamamlanacak olan en büyük zor yarışımız dağ etabı ile yarışımız son bulacak. 27 Eylül Cuma akşamı ralli padok alanımızda özel olarak hazırlanan bir alanda 20 motosikletin katılımı ile küçük bir yarışımız da olacak. Devamında da yine Free Styl motosiklet gösterisi ile o gece halkımızla motosikleti bir araya getirmeyi ve eğlenceli dakikalar yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.



"Dünyanın dört bir yanından sporcu Kemer'e geliyor"



Dünyanın dört bir yanından sporcunun Kemer'e geleceğini söyleyen Özdemir, "Kayıtlarımız iyi gidiyor. Yaklaşık 27 ülkeden Avrupa ağırlıklı 250 sporcu start alacak. En çok İngiltere'den yabancı sporcumuz var. Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Rusya, Gürcistan, Japonya, Güney Afrika gibi ülkelerden sporcular bu yarışta olacak. Bu arada fabrika yarışçılarımızın en iyileri burada olacaklar. 8 tane bayan yarışçımız var. Hatta bir tanesi uzun yıllardır bizlerle birlikte yarışan Kirsten Landman. Bu organizasyon sonrasında da Dakar rallisinde yarışacak. Sporcularımızın büyük ilgisi ile karşılaşıyoruz. Yine her zaman ki gibi güzel ve adrenalin dolu bir yarış geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.



Kemer'in bu organizasyon ile çok ciddi bir tanıtım şansı yakaladığını ifade eden Semih Özdemir, "Dünyada önemli bir yerdeyiz. Çünkü Sea To Sky'ın farklılıkları var. Yurt dışından gelen yabancı sporcular ve medya temsilcileri, ulusal ve yerel medya temsilcilerimiz bu yarışlara büyük ilgi gösteriyorlar. Gelen sporcularımız arasında sadece Instagram hesaplarında 700-800 bin takipçisi olan sporcular var. Bu da tanıtım anlamında büyük bir güç. Güzel bir tanıtım olacağına da inanıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA