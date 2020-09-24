Kemer'de Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın orman etabı yapıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 11.'si düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın ikinci gününde sporcular orman etabında mücadele etti.

Kemer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından bu yıl 11.'si gerçekleştirilen yarışların ikinci gün startı, Gedelme Yaylası'ndan verildi.

Aralarında Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman ve Billy Bolt gibi sporcuların da yer aldığı, 17 ülkeden yaklaşık 175 sporcunun mücadele ettiği 11. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda, 42 kilometrelik zorlu orman etabı geçildi.

Sporcular, yayla yolları ve ormanlık alanlarda patika yollardan ve derelerin içerisinden geçerek bitiş noktasına en erken ulaşabilmek için mücadele verdi.

Deniz seviyesinde başlayıp orman, sky race ve dağ etaplarında gerçekleştirilecek organizasyon, 26 Eylül Cumartesi 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak.

Yarışlar yarın 30 kilometrelik sky race etabıyla devam edecek. - ANTALYA