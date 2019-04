Kemer'de Seçim Sonrası İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

31 Mart seçimlerinde göreve gelen Kemer Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yönetiminde ilk toplantısını yaptı.

31 Mart seçimlerinde göreve gelen Kemer Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yönetiminde ilk toplantısını yaptı. Başkan Topaloğlu, "Belediye 62 milyon lira borca sokulmuş. Yapılan yanlış harcamalar varsa bunların altına imza atan arkadaşlar hesabını verecekler" dedi. 31 Mart seçimlerinde göreve seçilen Kemer Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri Necati Topaloğlu başkanlığındaki ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.



"Amacımız Kemer'i ileriye taşımak"



El birliğiyle ilçeye hizmet edeceklerini vurgulayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "31 Mart seçimlerinde kemer halkı sizlerle bizlere bu işi yönetmeyi Kemer'i yönetme görevini verdi. Sizleri tebrik ediyorum. Hepimizin amacı Kemeri şu anda bulunduğu durumdan yukarıya getirmektir. Geçmişte 10 yıl Göynük Belediye Başkanlığı yaptım. O dönemde tüm meclis üyesi arkadaşlara söz hakkı verdim. Bundan sonra da meclis toplantılarında hepinize söz hakkı verip sizlerin görüşlerini alacağım. Burada zıt fikirler de olsa onları masaya yatırarak Kemer'e faydalı olacak kararlar alacağımıza inanıyorum" dedi.



"Yanlışların hesabını soracağız"



Belediyenin yaklaşık 62 milyon lira borcu olduğunu belirten Topaloğlu, bu borcu bilerek göreve geldiklerini söyledi. Topaloğlu, "Sonuçta biz bu borcu bilerek göreve geldik. Ama bu paraların nereye harcandığını didik didik inceliyoruz. Yapılan yanlış harcamalar varsa, ruhsatlar da imzalar varsa bunların altına imza atan arkadaşlar hesabını verecekler. Daha önceki meclisten çok tecrübeli arkadaşlar var. Sonuçta tecrübeli bir meclisimiz var. Kemer'i hak ettiği yere götüremememiz için hiçbir neden yok. Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ile Kemer'in bütün sorunlarını çözeceğiz. Burada kaldırmış olduğunuz her parmak aynı GATAB'ın batışı gibidir. GATAB'da da "Yapmayın, etmeyin arkadaşlar! Kaldırdığımız parmaklar bizi uçuruma götürür" dedim ama dinlemediler. 21 yıllık kuruluşu 8 yılda 36 milyon 700 bin lira borçla bıraktık gittik. Şu anda da burada 60 milyon liradan fazla borç var. Ama bu borç da ödenir. Devlet de devamlılık vardır" diye konuştu.



Borçlar masaya yatırıldı



Başkan Topaloğlu'nun açılış konuşmasının ardından meclis toplantısının gündem maddelerine geçildi. Denetim komisyonun hazırlamış olduğu raporda meclis üyelerine belediyenin borç durumu hakkında bilgi verildi. Buna göre göre 31 Mart 2019 itibariyle Kemer Belediyesi'nin 57 milyon lira borcu bulunduğu kaydedildi. Bu rakama ödenmemiş 1 yıllık SGK prim borçları, ötelenmiş krediler, vergiler ve faiz giderlerinin eklenmesiyle borcun yaklaşık 62 milyon liralık bir rakama ulaştığı belirtildi.



Yeni başkanvekilleri belirlendi



Yeni dönemin ilk meclis toplantısında meclis organlarının seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Birinci Başkanvekilliğine Özcan Çeliktaş, İkinci Başkanvekilliğine Ramazan Kal, divan katipliklerine Ahmet Can ve Semih Özdemir, Encümen üyeliklerine de Ahmet Can ile Hakan Tuncer seçildi.



Komisyon seçimleri yapıldı



Açık oylama ile yapılan seçimlerde ise İmar Komisyonu'na Emrah Ayhan, İsmail Aka, Cumali Afşin, Semih Top ve Hakan Tuncer, Bütçe Komisyonu'na Mustafa Bilici, Emin Gül, Semih Top, Mustafa Tıraş, ve Ramazan Kal, Turizm Komisyonu'na Ferhan Fidan, Hasan Ali Acar, Aslı Bayar Ulukapı, Özcan Çeliktaş ve Semih Özdemir seçildi. Başkan Topaloğlu'nun doğal üye olarak görev yapacağı Akdeniz Belediyeler Birliği üyeliğine ise Mustafa Tıraş seçildi.



Önergeler oy birliği ile kabul edildi



Meclis toplantısında ayrıca ilçe dışına ve şehir dışına gitmek isteyen sporculara ve öğrencilere belediyeden araç tahsis edilmesi, Moskova'da düzenlenecek Büyük Türkiye Festivali'ne Kemer Belediyesi tarafından da katılım sağlanması ve ilçede toplu taşımada yeni güzergahların belirlenmesi konusunda UKOME'ye önerilerde bulunulması ile ilgili önergeler oy birliği ile kabul edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

