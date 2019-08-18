Son Dakika Haberleri: Kemer'de silahlı kavga: 3 yaralı
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Kemer'de silahlı kavga: 3 yaralı

24 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hafif yaralandı.

Kemer'de silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından yaralılarında aralarında bulunduğu 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 04.30 sıralarında, merkezdeki Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan 2 grup, yolda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yanlarındaki tabancayla ateş açtı. Olayda, Z.Ş. ayağına ve bacağına isabet eden kurşunlarla, H.A. ayağına, A.T. ise başına aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ayakta tedavi edilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ile biri çöp tenekesine atılmış 3 tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili yaralılarında aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Polis şüphelilerin kullandığı araçlarda da inceleme yaptı. Araçlar daha sonra parka çekildi.


Polis, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:47 Kaynak: DHA
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