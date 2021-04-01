Kemer'de sokak hayvanları kısırlaştırılıyor - Son Dakika

Kemer ilçesinde mart ayı boyunca 25 köpek ve 130 kediye kısırlaştırma işlemi yapıldığı bildirildi.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kısırlaştırılan 25 köpek ve 130 kediye kuduz aşısı da uygulandı.

Çeşitli 94 hayvanın tedavisini de yapan belediye personeli, barınağa terk edilen 17 köpek ve 15 kediyi sahiplenerek, başıboş halde bulunan 14 köpeği de barınağa getirdi.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sokak hayvanları ve diğer hayvanlara gereken önemi gösterdiklerini belirterek, "Her ay birçok kedi köpeğin tüm tedavilerini yapıyoruz ve sahiplenmelerini sağlıyoruz. Belediye olarak can dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.???????