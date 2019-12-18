Kemer'de tatilciler denize girdi - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistler, denize girerek sıcak havanın keyfini çıkardı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, geçen hafta meteorolojinin kırmızı kod uyarısı vermesine ve sağanağın etkili olmasına rağmen bu hafta hava sıcaklıkları belirgin derecede arttı. Pastırma yazını andıran hava, ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistleri sevindirdi. Hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede, açık olan otellerde yılbaşı dolayısıyla doluluk oranı arttı. Tatilciler, sıcak havanın etkili olduğu kentte deniz keyfi yaşadı.

'TAMAMEN YAZ MEVSİMİNDEYİZ'

Konya 'dan ailesiyle tatil için 10 gün önce Kemer'e gelen Yaşar Doğu (48), "Şimdi tatildeyim. Aralık ayında denizimiz çok güzel, ülkemiz çok güzel. Konya şimdi bayağı soğuk ve karlı, kar yağışlı yani. Biz de 5 saatlik mesafede tamamen yaz mevsimindeyiz. Her tarafı cennet memleketimizde ve bu imkanlara sahip olduğumuz için de çok memnunuz" dedi.

'ARALIK AYINDA GÜNEŞLİ HAVA VAR'

Rusya 'nın Petersburg şehrinden tatil için kız arkadaşıyla birlikte gelen Timur Muzaferov (36) "İkinci kez Türkiye 'ye tatil için geldim. Aralık ayında burada güneşli bir hava var. İnsanlar çok sıcakkanlı ve her zaman güler yüzlü. Tatilimizin bu aya denk gelmesi güzel oldu. Kesinlikle tekrar geleceğiz" diye konuştu.

'BİR TARAFTA KIŞ, BİR TARAFTA YAZ'

Kemer'de 12 ay boyunca açık bir otelin genel müdürü Mustafa Bozlar da şöyle dedi:

"2019'da rekor bir sezon yaşadık. Şu anda kış döneminde olmamıza rağmen gördüğünüz gibi Kemer bir tarafında kış bir tarafında yaz yaşıyor. 2020'de de çok iyi bir sezon olacağını bekliyoruz. Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla da tesisimizde doluluk oranı yüksek. İyi bir sezon iyi bir yılbaşı geçireceğimizi umut ediyorum" diye konuştu.