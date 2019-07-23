Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı (1)
1 saat önce
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:36 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova
Mahallesi'ne bağlı Köpeksoğutan mevkisinde meydana geldi. Turistlerin taşındığı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından şarampole devrildi. Kazada çok sayıda turist
yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı! 12 yaralı Şarampole devrilen tankerin patlaması sonucunda sürücü yanarak hayatını kaybetti Trump aday gösterdiği isim Senato'dan onay aldı İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına Avrupa'dan ortak kınama