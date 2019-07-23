Son Dakika Haberleri: Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı (1)

1 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi.

Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı (1), System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksoğutan mevkisinde meydana geldi. Turistlerin taşındığı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından şarampole devrildi. Kazada çok sayıda turist yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.


Tekirova, Kumluca, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı! 12 yaralı Şarampole devrilen tankerin patlaması sonucunda sürücü yanarak hayatını kaybetti Trump aday gösterdiği isim Senato'dan onay aldı İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına Avrupa'dan ortak kınama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 20:18:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]